Selten sieht man eine solche Mischung aus (berechtigter) Selbstzufriedenheit über das Geleistete und offener Frustration wie an diesem Freitag im Landratsamt in einer Pressekonferenz zur Zukunft der Impfzentren.

Mit ihnen haben der Kreis, die Kassenärztliche Vereinigung und die Messe im Januar gemeinsam einen Weg aus der Pandemie aufgezeigt. 430.000 Spritzen wurden seither gesetzt, rein rechnerisch eine pro Einwohner. Die Impfquote im Ortenaukreis hat gerade die Grenze von 50 Prozent überschritten. Viel weiter aber wird sie, und damit wären wir beim Thema Frustration, so bald nicht kommen.

2.500 Menschen wurden an den besten Tagen allein in der Offenburger Messehalle geimpft. Jetzt sind es, wenn überhaupt, 300 am Tag. Obwohl die umständliche Anmeldung ebenso wegfällt wie Wartezeiten und obwohl man sich das Vakzin sogar aussuchen darf.