Die Corona-Pandemie hat die städtischen Mitarbeiter in Achern stark gefordert. Doch nicht nur die. Auch in andere Branchen ist die Belastung hoch – und auch die Gesellschaft ist in vielen Fragen tief gespalten.

Die städtischen Mitarbeiter haben in der Corona-Zeit viel geleistet, so das Lob des Acherner Oberbürgermeisters. Verordnungen, die meist kurzfristig bekannt wurden, teilweise nachts und nur Minuten, bevor sie in Kraft treten sollten, immer wieder neue Hygienekonzepte und viele Fragen von Bürgern: Corona an jedem einzelnen Tag.

Die Ausnahmezeit hat natürlich nicht nur die Stadt-Angestellten, um die es an dieser Stelle geht, an ihre Belastungsgrenzen gebracht, sondern viele andere Berufsgruppen auch – im Grunde mehr oder weniger jeden Menschen.

Wie viel man selbst da eigentlich geleistet, wie viel man ausgehalten hat, das wird oft erst mit etwas Abstand so richtig deutlich, und dafür kann man sich ruhig mal anerkennend auf die Schulter klopfen.