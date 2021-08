Dass zum Beginn des neuen Schuljahres in den Klassenzimmern der Region nur sehr wenige Luftfilter stehen werden, steht in einer Reihe von Ärgernissen, die uns durch die Pandemie begleiten.

Wir erinnern uns: Vor einem halben Jahr, mitten im Lockdown, wurde in den Gemeinden um Achern nicht ein Verstoß gegen die Quarantänevorschriften festgestellt, während in Kehl täglich dutzende Bußgelder verhängt wurden.

Es fehlte an der personellen Ausstattung in den Gemeinden und die Meldungen des Gesundheitsamtes über die Quarantänepflichtigen gingen teils mehrere Wochen zu spät in den Rathäusern ein.

Jetzt droht das nächste verkorkste Schuljahr, weil die Landesregierung abermals die finanziell und personell überforderten Rathäuser mit dem Management der Pandemie alleine lässt. Während Studien die Wirksamkeit der Filteranlagen belegen, wird in Stuttgart ein Förderprogramm aufgelegt, das vor allem darauf abzuzielen scheint, dass möglichst wenig Anlagen angeschafft werden.