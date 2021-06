Was Stadtplaner und Architekten in den vergangenen Jahren in Achern abgeliefert haben, ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Vor allem die geplante Gestaltung des Parkhauses in der Kernstadt ist schockierend.

Am Entwurf für den neuen Eingang der Acherner Kernstadt wird noch zu arbeiten sein. Spätestens wenn die Mehrheiten in der Sitzung des Acherner Gemeinderats in zwei Wochen ebenso knapp ausfallen wie im Bauausschuss, dürfte der aktuelle Plan als beschädigte Ware aus dem Schaufenster geräumt werden.

Auch in einer Stadt wie Achern, wo man sich gerne mal streitet, muss gelten: Die Suche nach soliden Mehrheiten für politische Entwürfe von derartiger Tragweite ist unerlässlich.

Sind wir einmal ehrlich: Was Architekten und Stadtplaner in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Achern abgeliefert haben, ist kein Ruhmesblatt.