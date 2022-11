Diese wichtige Kreuzung in Achern ist gesperrt

Die Sperrung der Sasbacher Straße in Achern hat begonnen. Autofahrer benötigen Geduld, die Umleitungen sind eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmer zwischen Achern und Sasbach müssen sich bis März auf deutliche Behinderungen im Straßenverkehr einstellen. Die Arbeiten zur Um- und Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Sasbacher Straße, Bert-Brecht-Straße, Straßburger Straße haben begonnen. Sperrungen und Umleitungen wurden eingerichtet.

Wer von Achern aus über die Sasbacher Straße Richtung Norden fährt, kann an der Kreuzung in die Bert-Brecht-Straße und das Wohngebiet einfahren beziehungsweise von hier auch ausfahren. Wer aber nach Sasbach und weiter möchte, wird vor der Kreuzung in die Straßburger Straße und dann über die Berliner Straße und die Danziger Straße auf die Sasbacher Straße geleitet.

Gleiche Umleitungsstrecke ist für die Fahrzeuge, die aus Sasbach nach Achern fahren möchten. Die ersten beiden Tage haben gezeigt, dass es vor allem im Tempo 30-Bereich vor dem Gymnasium Achern zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen als üblich kommt. Hinzu kommt, dass sich der Verkehr durch die beiden Engstellen mit dem Zebrastreifen staut.

Knotenpunkt wird barrierefrei und behindertengerecht

Das Bauprojekt sieht vor, den gesamten Knotenpunkt mit den beiden Bushaltestellen barrierefrei und behindertengerecht umzubauen. Weiter solle es durchgängige, verkehrssichere und beidseitig angelegte Radschutzstreifen zwischen Achern und Sasbach geben, um hier für mehr Sicherheit für die Radfahrer zu sorgen.

Weiter wird die gesamte Ampelanlage an dieser viel befahrenen Kreuzung optimiert und mit einer modernen, verkehrsabhängigen Steuerung sowie einem Blindenleitsystem versehen, was ebenfalls die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu Fuß und auf Rädern erhöht.