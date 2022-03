Acherner Revierleiter: Zum Abschied noch einmal eine glänzende Bilanz

Nach dem Polizeipräsidium legen die Reviere ihre Zahlen vor. In Achern präsentierte der scheidende Revierleiter Guido Kühn an seinem letzten Arbeitstag eine durchweg positive Kriminalitätsbilanz. Bei den Unfällen sieht es ein wenig anders aus.

Guido Kühn hatte nicht nur den letzten Arbeitstag an der Spitze des Polizeireviers Achern/Oberkirch, er konnte am Dienstag auch außerordentliche Zahlen vorstellen.

Die Kriminalität in der nördlichen Ortenau ist 2021 auf den niedrigsten Wert seit Gründung des Reviers vor 22 Jahren gesunken; auch die Zahl der Verkehrsunfälle ist auf einem beachtlich niedrigen Stand.

Die schlechte Nachricht: neun Verkehrstote, mehr als doppelt so viele wie 2020.

Mehr schwere Unfälle in Innenstädten

Warum das so ist? Kühn und sein kommissarischer Nachfolger Thomas Straub, der von diesem Mittwoch an die Geschäfte im Revier leitet, können nur mit den Schultern zucken.

Denn auffällige Unfallschwerpunkte gibt es nicht. Allenfalls hat in den Innenstädten von Achern und Oberkirch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten deutlich zugenommen.

„Das wird heute eher langweilig“, hatte Kühn die Bilanz im Acherner Revier eröffnet. Doch die Zahlen sind durchaus beachtlich. Bei der Kriminalität zum Beispiel meldet das Revier seit 2019 bereits einen deutlichen Abwärtstrend, der sich in den Corona-Jahren 2020 und 2021 fortgesetzt hat.

Das heißt für die Kommunen: Die Häufigkeitszahl der Straftaten, die unterschiedlich große Städte und Gemeinden miteinander vergleichbar macht, liegt deutlich unter dem landesweiten Schnitt von 4.390 Delikten auf 100.000 Einwohner.

Das wird heute eher langweilig. Guido Kühn, Leiter Polizeirevier Achern

In Seebach beispielsweise bei rekordverdächtigen 912, in Lauf bei 920. Kappelrodeck (1.565), Ottenhöfen (2.120) und Sasbachwalden (2.392) sind ebenso unter dem Landesschnitt wie Sasbach (2.436) oder Oberkirch (2.963). Renchen (3.872) und Achern (4.907) führen die Statistik an – im negativen Sinne. Allerdings ragt selbst in Achern nichts so weit heraus, als dass man hier von einem tiefgreifenden Problem sprechen müsste.

Bedenkliches Tun auf den Schulhöfen

Rot sind die Zahlen bisweilen bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier spielt, namentlich in Achern und Renchen, der Tausch von kinderpornografischen Bildern auf Schulhöfen eine Rolle.

„Das ist ein Phänomen, das uns Sorge macht“, sagt Kühn. Doch die statistischen Steigerungen um teilweise mehrere hundert Prozent beruhen oft in absoluten Zahlen auf nur wenigen Einzelfällen.

Wo ist es am sichersten? In Seebach, wie erwähnt, wo 2021 gerade einmal 13 Straftaten registriert wurden, aber auch in Kappelrodeck, Lauf, Ottenhöfen und Sasbachwalden, wo die Zahl der festgestellten Delikte im vergangenen Jahr durchgehend zweistellig war.

Den Vogel freilich schießen die Einwohner des abgelegenen Oberkircher Stadtteils Butschbach-Hesselbach ab. Dort wurden lediglich drei Straftaten registriert. Und dies in den zurückliegenden zehn Jahren zusammengenommen.

Einbrüche auf historischem Tiefstand

Von „Sicherheitsgefühl“ spricht die Polizei bei Delikten, die die Menschen besonders berühren. Eines davon: Wohnungseinbrüche. 30 Taten wurden im Revier 2021 registriert, ein paar Jahre zuvor waren es noch bis zu dreimal so viele.

„Viel weiter runter wird es nicht gehen“, sagt Kühn. Und auch die sogenannte Straßenkriminalität hat mit 535 Fällen einen historischen Tiefstand erreicht. Dagegen verharrt die Gewaltkriminalität mit 81 Fällen in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

„Noch viel unspektakulärer als die Kriminalstatistik“ sei die Unfallentwicklung, ergänzte Thomas Straub. Tatsächlich gibt es hier, nach einem deutlichen Rückgang der Zahlen, eher eine Seitwärtsbewegung. Weniger Leichtverletzte, neun Todesopfer und die Zahl der schwerverletzten Menschen nur knapp unter dem langjährigen Mittel – das sind die Eckdaten.

Als Unfallschwerpunkte identifiziert die Polizei immer wieder dieselben Kreisverkehre: den am „Wilden Mann“ direkt neben dem Revier und den Doppelkreisel an der Autobahn, wo vor allem Spurwechsel und Vorfahrtsverletzungen für Probleme sorgen. Um 16 Prozent zurückgegangen ist im verregneten Sommer 2021 die Zahl der Motorradunfälle; von zwölf auf einen einzigen sanken die Schulwegunfälle.

Neun Menschen starben auf den Straßen

Neun Todesopfer zählte die Polizei, darunter an Heiligabend ein Falschfahrer bei Appenweier oder auch der tragische Vorfall in Mösbach, wo ein Autofahrer am 5. Juli eine Frau tödlich verletzt hatte, als sein Wagen von der Fahrbahn abgekommen war.

Immer wieder sind Rad- und Motorradfahrer unter den Todesopfern, in einem Fall ein Lastwagenfahrer, der am 11. Oktober in Seebach einen Abhang hinunterstürzte.