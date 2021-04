Bei der Krötenwanderung lauern auch in Achern viele Gefahren

Vom Frosch über die Kröte bis zum Molch: Laut Nabu leben in Deutschland 21 Amphibienarten. Die Erdkröte (Bufo bufo) ist dabei die Art, die in Europa am häufigsten vorkommt. Sie wird bis zu elf Zentimeter groß, erscheint also geradezu mächtig, vergleicht man sie mit dem drei bis fünf Zentimeter großen Laubfrosch. Der knallgrüne Namensgeber eines längst historischen Opels ist stimmlich gut drauf, sein „Äp, Äp, Äp“ ist gut einen Kilometer zu hören.

Manche der Amphibien weisen ein intensives Farbenspiel auf, so der Feuersalamander mit der knalligen Kombi aus Gelb und Schwarz. Der Moorfrosch-Mann will in der Laichzeit den Damen mit intensiver Blaufärbung imponieren. Ein Hingucker ist zudem die Rotbauch-Unke mit ihrem orange-roten Fleckenmuster. Die Amphibien sind durch viele Einflüsse gefährdet. jös