Themenwoche zum Wohnen und Leben

Kündigungen wegen Eigenbedarf: Mietern und Vermieter in der Ortenau streiten oft vor Gericht

In der Ortenau kam es in den vergangenen drei Jahren vermehrt zu Kündigungen von Mietverhältnissen wegen Eigenbedarf. Welche Rechte haben Mieter in solchen Fällen, welche Vermieter?