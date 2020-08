Alles läuft nach Plan

Kultur gegen Corona-Frust: Autokino in Bühl hat an diesem Freitag Premiere

Das Bühler Autokino, das erste in der Geschichte der Stadt, nimmt Gestalt an. Mit einem 15-köpfigen Team sorgt Sator Events derzeit dafür, dass an diesem Freitag der erste Blockbuster auf der großen LED-Wand zu sehen ist.