Ladendieb flüchtet aus Discounter in Achern

Einen Ladendieb hat ein Passant am Mittwochmorgen in einem Supermarkt in Achern auf frischer Tat ertappt. Der Dieb schaffte es allerdings zu flüchten, bevor die Polizei ihn fassen konnte.

Bei einem versuchten Diebstahl ertappten Passanten einen Mann, dessen Identität derzeit noch unbekannt ist, am Mittwochmorgen in einem Discounter in der Straße An der Acher in Achern.

Die Polizei teilte mit, dass ein Zeuge den Dieb kurz nach 8 Uhr bei dessen Versuch, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro in seinem Rucksack zu verstecken, konfrontierte und festhielt. Dem unbekannten Täter gelang es jedoch, sich aus dem Griff herauszuwinden und zu flüchten.

Der Dieb flüchtete auf einem schwarzroten Fahrrad

Der etwa 180 Zentimeter große Mann soll schlank und dunkelhaarig gewesen sein. Er trug einen längeren, dunklen Bart und war dunkel gekleidet. Sein Alter schätzt die Polizei auf etwa 20 bis 30 Jahre. Er soll mit einem schwarzroten Fahrrad davongefahren sein.

Können sich unter der Rufnummer (0 78 41) 7 06 60 bei der Polizei melden.