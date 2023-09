Ladendiebstahl in Achern misslingt: Vier Täter entkommen unerkannt

Unbekannte hatten am Montag in Achern versucht, einen vollen Einkaufswagen aus einem Geschäft zu schleusen. Das Vorhaben misslang.

Vermeintlichen Ladendieben ist am Montag in Achern die Flucht gelungen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr in einem Geschäft in der Fautenbacher Straße.

Die vier Unbekannten beabsichtigten, einen mit Lebensmittel beladenen Einkaufswagen aus dem Laden zu schmuggeln. Dafür versuchten sie die sich automatisch schließende Tür des Geschäfts offenzuhalten. Trotz mehrerer Versuche scheiterte die Unbekannten an ihrem Vorhaben.

Polizei ermittelt zur Identität der Unbekannten

Eine sprach Zeugin sprach die Täter an, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Die Waren im Wert von mehreren Hundert Euro ließen sie zurück.

Die Polizei bittet um Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können.

Zeugen gesucht (0 78 41) 7 06 60

Nach Stand der jetzigen Ermittlungen könne noch keine Aussage zur Identität der Flüchtigen gemacht werden, weshalb die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch diesbezüglich um Hinweise unter der Rufnummer 07841 70660 bitten./giRückfragen bitte an:Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/ Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell