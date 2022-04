Länger Gratis-Parken in Achern: Bis zu 30 Minuten mit der Brötchentaste

Die Autofahrer im Raum Achern können aufatmen. Mit der zum Sonntag, 1. Mai, in Kraft tretenden Parkplatz-Gebührenordnung passt die Stadtverwaltung die Höchstparkdauer in manchen Zonen an.

Die Autofahrer sollen in Achern weder geschröpft noch gegängelt werden. Mit der neuen, ab dem 1. Mai in Kraft tretenden Parkplatz-Gebührenordnung ändert sich an der Höhe der Entgelte grundsätzlich nichts.

Vielmehr wird sogar die Höchstparkdauer in einzelnen Bereichen verlängert. Das neue Konzept wurde von Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) und Fachgebietsleiter Ralf Volz auf dem 120 Stellplätze bietenden Areal des Kaufhaus Peters vorgestellt.

Die vom Gemeinderat beschlossene und mit dem Einzelhandel abgestimmte Gebührenordnung beruht auf der Einrichtung von drei Parkzonen. Jeder der dort aufgestellte Parkscheinautomat verfügt über eine sogenannte Brötchentaste.

Der damit auf Knopfdruck angeforderte Beleg ermöglicht ein kostenloses, ab dem 1. Mai von 15 auf 30 Minuten verlängertes Parken. Wer länger parken möchte, muss weiterhin ein Ticket lösen und bezahlt wie bisher zehn Cent für eine zehnminütige Parkdauer.

Bezahlung auch per App möglich

An allen 16 Automaten im Kernstadtbereich sind Kartenzahlungen (SEPA-Verfahren) möglich. Acht davon sind neu dazu gekommen. Dort kann alternativ auch mit der Kreditkarte bezahlt werden.

Jeder Automat bietet auch die bequeme Möglichkeit, digital mit dem Smartphone über die „Parkster App“ zu zahlen. Die App bietet den Vorteil, den Parkschein bereits vor dem Aussteigen im Auto zu lösen und ohne weitere Wartezeit oder Umwege seinen Geschäften nachzugehen.

Mit der kürzeren Gesamtparkdauer in den zentrumsnahen Bereichen soll ein höherer Wechsel erreicht werden. Klaus Mutach, Oberbürgermeister

Mit der App kann grundsätzlich – ohne das Bedienen einer Brötchentaste – bis zu 30 Minuten kostenlos geparkt werden. „Mit der kürzeren Gesamtparkdauer in den zentrumsnahen Bereichen soll ein höherer Wechsel erreicht werden“, erklärte OB Muttach.

Zu beachten ist außerdem die Ausweitung der gebührenpflichtigen Bereiche innerhalb des Drei-Zonen-Systems. Ist bisher das Parken, zum Beispiel auf den Parkplätzen des Areals Badischer Hof (Zone 2) oder den Illenau Wiesen (Zone 3) gratis gewesen, ist hier in Zukunft ein Obolus fällig.

Während in den Zonen 1 und 2 alle zehn Minuten ein Betrag von zehn Cent zu zahlen ist, werden in der Zone 3 ab Montag günstige Tagestarife fällig.

Zone 1 mit einer Höchstparkdauer von 90 Minuten am Adlerplatz, Wilhelm-Schechter-Straße. Zone 2 Höchstparkdauer 180 Minuten: Tiefgarage Rathaus Am Markt, Kirchstraße (vor dem Cap-Markt und Möbel Seifert), Kaufhaus Peters, Lammbrücke (Südseite) (neu), Badischer Hof (neu), Am Amtsgericht (neu), Am Stadtgarten (neu).

Zone 3 mit einem Euro pro Tag und vier Euro in der Woche in der Bezirksamtstraße (neu), den Illenau Wiesen (neu), dem Bahnhof (hier sind zusätzlich Monats- und Jahrestickets erhältlich). Nach einer kurzen Karenzzeit wird die Stadt Achern die Einhaltung der Gebührenordnung ab dem 16. Mai kontrollieren.