Lkw macht sich auf Discounter-Parkplatz in Achern selbstständig

Eine zu lockere Handbremse wurde einem Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Allerheiligenstraße im Acherner Stadtteil Oberachern zum Verhängnis. Der 28-Jährige stellte seinen Lkw gegen 4.45 Uhr vor der Laderampe des Discounters ab, teilt die Polizei mit. Nachdem er ausgestiegen war, setzte das schwere Gefährt seine Fahrt jedoch eigenständig fort und bewegte sich rollend Richtung Rampe. Ein beherzter Sprung zur Seite rettete den 28-Jährigen, der sonst eingeklemmt worden wäre. So krachte der Lkw auf eine Gebäudetreppe und beschädigte einen Abfallcontainer. Der Fahrer erlitt bei seinem Rettungssprung leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.