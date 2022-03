Lösung für Hochwasserschutz gefunden: Weiterer Schritt zum Baugebiet „Bühli“ in Achern-Mösbach

Der Hochwasserschutz durchkreuzte zunächst die Pläne des Baugebiets „Bühli“ in Achern-Mösbach. Nun wurde im Ortschaftsrat eine Lösung präsentiert. Das Konzept sieht eine große Mulde zum Schutz vor.

Die Teiländerung des Flächennutzungsplans „Bühli“ und „Gallenbühnd“ in Mösbach hat nach dem positiven Beschluss der Ortschaftsräte einen neuen Anlauf genommen. Nachdem das Regierungspräsidium Freiburg im Januar für eine Vertagung sorgte und eine Nachbesserung anforderte.

Dabei ging es um die Berechnung des hundertjährigen Hochwassers (HQ100) in einem kleinen Teilbereich des künftigen Baugebiets „Bühli“ zur Waldulmer Straße hin, die nun erfolgte und von Carlo Frohnapfel, Leiter des Fachgebietes Stadt- und Umweltplanung, in der Sitzung des Ortschaftsrates erläutert wurde.

Die Lösung des Problems besteht nun darin, dass auf einer öffentlichen Grünfläche eine 300 Quadratmeter große Mulde ausgehoben wird, um im Falle eines HQ100 das Wasser aufzufangen. Damit wurden den planungsrechtlichen Vorgaben entsprochen, nachdem bei einem HQ100 eine Überschwemmungsfläche mit durchschnittlich drei Zentimetern Wasserstand entlang des Grabens berechnet wurde, die in weiten Teilen innerhalb eines Gewässerrandstreifens liegt.

Die nun eingeplante Mulde und die dazu benötigte Fläche habe keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Baugebietes, so Carlo Frohnapfel.

Empfehlungen der Gemeinden Lauf, Sasbachwalden und Sasbach stehen noch aus

Ortsvorsteherin Gabi Bär zeigte sich sehr zufrieden über die HQ100-Lösung und darüber, dass es nach der einstimmigen Empfehlung an den gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern einen Schritt weitergeht. Nun müssen noch die Teilnehmergemeinden Lauf, Sasbachwalden und Sasbach (der Gemeinderat hat dort schon zugestimmt) ihr Empfehlungen aussprechen.

Der Gemeinderat Achern tagt am 4. April und der gemeinsame Ausschuss am 7. April. Dann geht der neue Entwurf zum Regierungspräsidium und alle hoffen, dass möglichst schnell eine positive Antwort aus Freiburg kommt.

Denn die genehmigte Teiländerung des Flächennutzungsplans „Bühli“ (Wohnbaufläche) und „Gallenbühnd“ (Landwirtschaftliche Fläche) ist Voraussetzung für das Inkrafttreten des Bebauungsplans, der bereits in der Offenlage war. „Unser Ziel ist es, den Bebauungsplan bis zum Sommer als Satzung zu beschließen“, so Frohnapfel.

Die Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilbereich der Waldulmer Straße soll Anfang Mai beginnen und voraussichtlich drei Monate dauern, so Gabi Bär. Der erste Bauabschnitt umfasse den Bereich von der Einmündung der Renchtalstraße bis auf die Höhe des Heimatmuseums mit einer Länge von 440 Metern, während der Bauzeit sei eine Ampelregelung vorgesehen.

Eine Vollsperrung würde es erst für den Auftrag der neuen Straßendecke geben. Den Auftrag für diesen ersten Bauabschnitt erhielt die Firma Huber-Bau aus Ottenhöfen zum Angebotspreis von etwas mehr als 527.000 Euro.

Auch ukrainische Flüchtlinge waren Thema im Ortschaftsrat

Die Ortsvorsteherin informierte darüber, dass mittlerweile zwölf ukrainische Flüchtlinge in Mösbach wohnen. Dabei handele es sich um Frauen mit ihren Kindern, die in privaten Wohnungen aufgenommen wurden.

Unter Verschiedenes sprach Sebastian Klein die Warteliste für die Aufnahme in den Kindergarten an und wollte wissen, welche Lösung es geben könnte. Denn es sei auch damit zu rechnen, dass auch Plätze für die Kinder aus der Ukraine bereitgestellt werden müssen. Es werde derzeit nach Lösungen gesucht, so die Ortsvorsteherin, die auch feststellte, dass im aktuellen Doppelhaushalt Gelder für den Anbau eingestellt wurden.