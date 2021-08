Obersasbach. Eine neue Bürgerinitiative mit dem Namen „Los4Klima“ will die Gemeinden östlich von Achern zu mehr Engagement beim Anstreben der Klimaneutralität bewegen und Anliegen des Klimaschutzes mit konkreten Projekten in die Gesellschaft tragen.

Federführend bei der Gründung der Initiative war die Verhaltenstherapeutin Anke Hofmann. Sie hatte sich bereits im vergangenen Jahr für die Initiative „Psychologists for Future“ engagiert und die Öffentlichkeit gesucht. „In der Folge haben sich viele Leute bei mir gemeldet, die sich ebenfalls einbringen wollte“, erinnert sich Hofmann. Die Idee, die Kräfte in einer Initiative zu bündeln war geboren. Heute zählt die Gruppe zehn aktive Mitglieder aus Sasbach, Obersasbach, Sasbachwalden, Lauf und Ottersweier. Darunter befinden sich auch aktive Lokalpolitiker wie der Sasbacher Gemeinderat Wolgang Hetzel (Freie Bürgerliste) und Nico Paulus, Gemeinderat in Ottersweiher.

In Folge der Corona-Pandemie hatte die Initiative so ihre Startschwierigkeiten: „Als wir regelmässig hätten zusammenkommen können, hat der Lockdown begonnen. Dann waren Treffen über Monate hinweg nicht möglich“, berichtet Hofmann. Dafür gehe es jetzt so richtig los und „Los4Klima“ beginnt erste Projekte zu entwickeln.

Eine der wichtigsten Ideen der Klimaschützer: Eine Energiegenossenschaft, die möglichst gemeinsam von allen Gemeinden getragen wird und durch die Investitionen in erneuerbare Energien, wie Windkraft- und Fotovoltaikanlagen, eine nachhaltige Stromversorgung als Grundvorraussetzung auf dem Weg zu Klimaneutralität ermöglicht. „Die Planung und die Genehmigungsverfahren für so ein Vorhaben dauern sehr lange, weshalb die Gemeinden das jetzt in Angriff nehmen müssen“, erklärt Hofmann und stellt klar, dass man sehr daran interessiert sei mit den Verwaltungen zusammenzuarbeiten. Würden diese sich jedoch der Idee versperren, versuche man das Anliegen mit einem Bürgerentscheid durchzusetzen.

Rund 20 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch der Sasbacher Bürgermeister Gregor Bühler und Vertreter:innen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung, trafen sich am vergangenen Donnerstag (15.10.2021) zu einer Auftaktveranstaltung des Klimaschutzbündnisses Sasbach. Das Klimaschutzbündnis Sasbach wurde durch einen Gemeinderatsbeschluss ins Leben gerufen und soll alle Sasbacher Bürger:innen zum Mitmachen einladen.

In der Vorstellungsrunde äußerten sich die Anwesenden zuerst einmal über ihre Motivation mitzumachen. Sorgen und Ängste über die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder nannten einige. „Ich muss aus der Sofaecke herauskommen und will für meine Kinder eine lebenswerte Zukunft erhalten. Und alleine geht das nicht, dafür braucht es viele, deshalb bin ich hier“. „In 20 oder 30 Jahren werden uns die dann jungen Menschen fragen, was habt ihr gemacht, um den Klimawandel zu verhindern? Und deshalb will ich jetzt etwas tun. Das ist eine Herausforderung und Chance – und es ist die einzige Chance, die wir noch haben – wir müssen jetzt handeln.“ „Wir brauchen auch die Kommunalpolitik und ordnungspolitische Maßnahmen, um möglichst schnell Klimaschutz auf den Weg zu bringen.“ Das waren nur einige der Statements.

Es ist eine illustre Truppe, die sich im Garten von Anke Hofmann in Obersasbach zusammengefunden hat, um sich der Presse vorzustellen.