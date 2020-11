Von der Industriebrache zum hochwertigen Wohnquartier: Auf der Zielgeraden befinden sich die Planungen für das sogenannte Lott-Areal in Oberachern. In Kürze wird der Gemeinderat in dem seit 2012 laufenden Bebauungsplanverfahren den Satzungsbeschluss fassen. Damit erlangt das Konzept für die Revitalisierung Rechtskraft.

Die Weichen dafür hat kürzlich des Bau- und Umweltausschuss bei einer Enthaltung gestellt. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für rund 60 neue Wohneinheiten in zentraler Lage des Stadtteils Oberachern.

Eine Attraktion wird neben einem öffentlichen, begrünten Platz der freigelegte und künftig offen geführte Mühlbach sein, der von einem Rad- und Gehweg begleitet wird. Die Arbeiten an dem künftigen Bachlauf haben bereits begonnen.