Mängel am Abenteuerspielplatz Achern sollen schnell behoben werden

Der beliebte Abenteuerspielplatz in Achern ist aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Geht es nach der Stadtverwaltung, sollen dortige Mängel rasch beseitigt werden.

Der im Sommer stark frequentierte Spielbereich des Abenteuerspielplatzes im Acherner Stadtgarten soll möglichst schnell wieder den Kindern offenstehen. „Unser Ziel ist es, den Abenteuerspielplatz bis zu den Pfingstferien wieder in Betrieb zu nehmen“, betonte Oberbürgermeister Manuel Tabor (CDU) bei einem Ortstermin am Donnerstag mit Baubürgermeister Andreas Kollefrath (parteilos) und Bauhofleiter Werner Lehmann.

Risiken für Kinder entdeckt

Der Großteil des Spielbereiches mit dem Hügel, den Türmen und der Hängebrücke ist derzeit gesperrt, nachdem ein Dekra-Gutachten Mängel festgestellt hatte. Das entsprechende Schreiben traf am vergangenen Montag ein. Der Spielbereich wurde gesperrt. Am Abend wurden die Mitglieder des Bauausschusses bei deren regulärer Sitzung informiert.

„Wir tun alles, um die Probleme zu lösen“, meinte Tabor nach den Ergebnissen des „tiefgehenden, speziellen Gutachtens“, nachdem weite Teile des Spielplatzes vorerst geschlossen bleiben. Es habe auch bereits einen Termin mit dem Sachverständigen vor Ort gegeben, bei dem erste Ideen entwickelt wurden, um die aufgezeigten Probleme zu lösen, betonte Kollefrath. Ein wesentliches Problem sei, dass es vor allem im Bereich der Bauten und der Hängebrücke für Kinder die Möglichkeit bestehe, dass sie über diese hinüberklettern und einige Meter in die Tiefe fallen. Deshalb müssten bei den anstehenden Maßnahmen die Themen Überklettern und Fallschutz angegangen werden, um das Risiko von Unfällen oder Verletzungen auch im Blick auf harte Kanten so gut es gehe zu minimieren. Auch bei der langen Rutsche sowie bei den Tunnels soll es im Sinne der Sicherheit verschiedene Nachbesserungen geben, die bei den Röhren noch andere Gründe (Unrat, Spritzen) hätten.

Regelmäßige Überprüfungen

Dass die Spielplätze regelmäßig von den Mitarbeitern des Bauhofes überprüft und gegebenenfalls defekte Bauteile erneuert werden, gehöre mit zu den Aufgaben, so Werner Lehmann. Dies war in der Vergangenheit auch beim Abenteuerspielplatz immer wieder der Fall, wobei neben diesen routinemäßigen Überprüfungen eine jährliche Hauptuntersuchung durch einen Gutachter zu erfolgen habe.

„Der Abenteuerspielplatz mit seinen tollen Geräten ist ein Aushängeschild unserer Stadt“, meinte der Oberbürgermeister. Er ist zuversichtlich, dass die entsprechenden finanziellen Mittel schnell für diese unvorhergesehene Maßnahme bereitgestellt werden. Die ersten Materialien wurden bereits bestellt, sodass auch recht zügig mit der Umsetzung der geforderten Sicherheitsvorkehrungen begonnen werden könne, die in Abstimmung mit dem Gutachter erfolgen. Auch der Bauhof stehe für Arbeiten bereit, sodass die eine oder andere Mäharbeit etwas verschoben werden müsste. Aber im Interesse der Kinder und Familien soll der Abenteuerspielplatz schnell wieder öffnen und sicher sein, so Tabor. Was auch immer selbst im Beisein der Eltern auf dem Abenteuerspielplatz geschehe: Die Stadt müsse als Betreiberin immer mithaften.