Männer bremsen Autofahrer aus und verletzen ihn in Achern

Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr nach einem Konflikt im Straßenverkehr in der Kappellenstraße in Achern von einer Personengruppe verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass den Mann zunächst ein Peugeot ausbremste. Er berichtete der Polizei, dass, als er daraufhin aus seinem Auto ausstieg, zwei bis drei Personen auf ihn zukamen. Einer von ihnen hielt ihn fest, während ein anderer ihn mit einem Gegenstand verletzte.

Der 20-Jährige begab sich selbst in eine Klinik

Als sich der Angegriffene wehrte, fuhr die Personengruppe mit dem Peugeot davon. Der verletzte 20-Jährige begab sich mit daraufhin mit Angehörigen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter (0 78 41) 7 06 60 zu melden.