In Orazio Puccios Eislabor duftet es nach Zitronen. Zu seinen Werkzeugen zählen nicht etwa Mikroskope oder Pipetten, sondern Eisspatel und Rührgerät. Er schaltet den Mixer ein. Der zuckersüße Inhalt des silbernen Eimers wird kräftig durchgemischt. Puccio ist der Besitzer des Eiscafé Dolce Vita in Kappelrodeck und des Eiscafé Mediterraneo in Achern. Neben ihm befindet sich ein etwa hüfthoher Behälter.

150 Kilogramm Zucker passen dort hinein, sagt er. Während das Zitronensorbet schaumig gerührt wird, kümmert er sich um das Mango-Eis. Ab Freitag können Kunden seiner Acherner Filiale Eis wieder bestellen und abholen, in Kappelrodeck ist das schon seit Sonntag möglich. Er muss sich konzentrieren. Die genauen Mengenangaben kennt er alle auswendig. Seine Rezeptur? Streng geheim.

Während der Winterpause hat er nicht etwa Urlaub gemacht und sich entspannt, sondern an neuen Eissorten getüftelt. „Das Eislabor ist wie mein Zuhause“, sagt er. Auch wenn sich der Frühling noch nicht wirklich zeigt, freut sich der gebürtige Sizilianer auf die Eröffnung.