Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Mann festgenommen, der mit einer Softair-Waffe in Achern unterwegs war. Er war der Polizei bereits bekannt.

Mehrere Anrufer haben der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet, dass im Bereich der Hornisgrindestraße in Achern eine männliche Person mit einer Pistole in der Hand herumlaufe. Die Polizei teilte mit, dass mehrere Polizeistreifen den Mann letztendlich, gegen 16.10 Uhr, in der Rosenstraße stellten.

Der 29-Jährige hatte eine Softair-Waffe und Drogen bei sich

Der polizeibekannte 29-Jährige hatte eine Softair-Waffe dabei. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Neben der Waffe fanden die Polizisten auch Betäubungsmittel bei dem Mann. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.