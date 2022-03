Wir sind von Frankfurt aus zwar nicht über die Ukraine, aber über Russland geflogen. Zum Zeitpunkt unseres Fluges am 25. Februar war der Luftraum über Russland noch nicht gesperrt. Die Vorbereitungen zur Einreise waren sehr schwierig, da immer wieder diverse Formulare ausgefüllt und wie die negativen Covid-Tests im Internet hochgeladen werden mussten. Dies betraf auch die offizielle Akkreditierung, die gleichzeitig auch das Visum war, auch musste ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt sowie zwei negative PCR-Tests nachgewiesen werden, die 96 und 72 Stunden vor dem Abflug erstellt wurden. Das war alles nicht so einfach. Am Flughafen in Peking angekommen, mussten wir einen Covid-Test machen. Dann lief alles perfekt und die Organisation ist sehr gut.