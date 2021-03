„61“ sagt Marco Nardini auf die Frage nach seinem Alter, und grinst breit. Denn er weiß, was kommt: Für einen Mann jenseits der 60 würde man ihn nun wirklich nicht halten, wenn man ihm auf der Straße begegnet. Das liegt gewiss am Äußeren, an den tiefschwarzen Haaren, dem Jeanshemd, ein wenig auch am Kinnbärtchen vielleicht, vor allem aber am Auftreten.

Nardini setzt gewiss nicht auf die Gelassenheit des Alters, er ist forsch, redet sich auch in Rage, einmal im Gespräch mit dieser Zeitung so laut, dass ihn seine Wahlkampfmanagerin anstupfen muss: „Leiser, die Nachbarn“. Seit eineinhalb Jahren sitzt Nardini für die AfD im Kehler Gemeinderat.

Er stamme aus einer sozialdemokratischen Familie, „ich war ein großer Fan von Helmut Schmidt, aber dann kam Gerhard Schröder, ist den Arbeitnehmern mit seiner Agenda 2020 dermaßen in den Rücken gefallen“.