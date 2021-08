Einmal in zwei Jahren fassen sich viele tausend Menschen in der Ortenau ein Herz und starten die Kreisputzete. Die vielen hundert Tonnen an Abfall, die sie da einsammeln, machen deutlich, dass die Aktion nicht nur einen symbolischen, sondern einen realen Wert hat. Selbst wenn am nächsten Morgen schon wieder Kaffeebecher und Tüten aus dem nächsten Schnellimbiss auf der Straße liegen.

Die Vermüllung unserer Städte und unserer Landschaft ist zum allgegenwärtigen Ärgernis geworden.

Das beginnt mit der lässig aus dem Autofenster geworfenen Zigarettenkippe, deren Filter im Zweifel über Jahre in der Natur herumliegt. Und es endet noch nicht bei den mittelgroßen Ferkeleien, wenn jemand alte Autoteile oder Bauschutt hängerweise im Wald entsorgt.