Umgang mit Corona in Achern: Mitarbeiter gegen an die Belastungsgrenze

Die Stadt Achern ist gut durch die bisherige Corona-Zeit gekommen – trotz der zeitweise dramatischen Situation und der enormen Belastung, die die Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung erlebt haben.

Diesen Schluss zog Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Viel schwieriger als die Durchsetzung des Lockdowns werde nun allerdings der Weg aus der Pandemie wieder zurück ins normale Leben sein.

Viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien in den vergangenen Monaten außerordentlich gefordert gewesen, so Muttach: einerseits durch Mehrarbeit, andererseits psychisch durch viele offene Fragen in einer nie dagewesenen Situation, aber auch angesichts wachsender Aggressionen in der Bevölkerung.

Offene Corona-Impftermine in Achern im September

Zudem tagte seit dem Ausbruch der Pandemie bisher 70 Mal ein siebenköpfiger Corona-Krisenstab. Insbesondere das städtische Fachgebiet „Sicherheit und Ordnung“ sei gefragt gewesen.

Neue Angebote wie etwa die Corona-Hotline wurden eingerichtet und Projekte wie der Pop-up-Impftermin organisiert. Von kommendem Dienstag an werden in Achern im September nun zudem zweimal wöchentlich Impfungen ohne Termin angeboten.

„Die Corona-Lage hat sich zwischenzeitlich entspannt“, so Klaus Muttach weiter. „Trotzdem erreichen uns nach wie vor zahlreiche Anfragen, die es zu bearbeiten gilt.“ Das heißt: Welche Corona-Regeln gelten in einem konkreten Fall, was ist bei einer bestimmten Veranstaltung zu beachten?

Verkaufsoffener Sonntag Nach langer Corona-Pause findet am 26. September erstmals wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Vorgabe, dass offene Sonntage mit einer Veranstaltung verbunden sein müssen, die mehr Besucher anzieht als die geöffneten Geschäfte allein, passe allerdings nicht wirklich in die aktuelle Zeit, sei aber nicht zu ändern, merkte Oberbürgermeister Klaus Muttach an. Anstelle eines ursprünglich vorgesehenen Street Food Festivals wird es an diesem Tag nun eine Autoschau geben.

Ob er manchen Entschluss aus der Pandemie-Zeit heute anders treffen würde? Die Frage verneint der Oberbürgermeister. „Wir wollten alle Entscheidungen gut vorbereiten und mussten nicht zu den Ersten gehören, zum Beispiel, was die Schließung des Rathauses angeht.“

Als Dienstleister für die Bürger habe die Stadt schließlich weiter erreichbar sein müssen. Aber: „Ganz ohne Glück geht das nicht“, sagt Muttach, immerhin hätte eine positive Person unter den Besuchern ausgereicht, um „das halbe Rathaus zu infizieren“.

Große Belastung der Mitarbeiter in Achern: Kitas und Bauhof unter der Lupe

Trotz aller besonderen Belastungen seien die Verwaltungsmitarbeiter dennoch insgesamt zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen: Beruf und Privatleben seien gut vereinbar, die Arbeit sinnvoll. Das habe eine psychologische Gefährdungsbeurteilung ergeben, bei der 195 Beschäftigte anonym befragt wurden.

Nur zwei Punkte seien, vor allem im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, etwas negativer bewertet worden: „emotionale Anforderungen“ und die „Unfähigkeit, abzuschalten“. Verbesserungspotenzial bei der Belastung der Mitarbeiter sieht die Verwaltungsspitze in den Kindergärten, im Bauhof und einem aus Datenschutzgründen nicht näher genannten Fachbereich des Rathauses.

Alles, was in der Welt passiert, holt uns früher oder später ein. Klaus Muttach, Oberbürgermeister von Achern

Eine Lehre aus der Corona-Krise, die auch auf kommunaler Ebene gelte: „Alles, was in der Welt passiert, holt uns früher oder später ein“, sagte Muttach. Das betreffe nicht nur das Virus, sondern auch viele andere Bereiche wie zum Beispiel den Export von Plastikmüll in ärmere Länder oder die Produktion „unter ökologisch verheerenden oder menschlich unwürdigen Bedingungen“, so der Oberbürgermeister.

Zudem habe die Pandemie deutlich gemacht, „dass es auf den Einzelnen ankommt. Ein einzelner könnte zum tödlichen Infektionsherd für andere werden oder beim Einkaufs- und Bringdienst für Viele ganz wertvoll“.