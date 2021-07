Bei Möbel Seifert in Achern finden Kunden ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Möbel für jeden Geschmack. Auf fünf Etagen verteilen sich Möbel rundum die Themen Kochen, Wohnen und Schlafen.

Schlafen, Wohnen und Kochen sind die Säulen unserer Gesundheit. „Aus diesem Grund ist ein hohes Fachwissen und Einrichtungskompetenz unserer Berater enorm wichtig. Für unsere Kunden bieten wie dabei immer die besten Preise“, erläutert Emanuel Seifert, Geschäftsführer Möbel Seifert aus Achern.

Bekannte Marken renommierter Hersteller

Möbel und Küchen Seifert bietet auf 5.000 Quadratmetern, die sich über fünf Etagen erstrecken, Möbel und Küchen für alle an. Das Sortiment von Seifert umfasst sowohl bekannte Marken renommierter Hersteller als auch junge Labels wie Home oder Lebenswert.

Um neue Impulse zu setzen wird kontinuierlich modernisiert und ständig neu dekoriert. Nach einem Sortimentsumbau präsentiert Möbel Seifert völlig neu kreierte Stilwelten von HOME. Ob modern, klassisch, natürlich oder funktional, der Kunde wird in allen Lebenslagen für alle Wohnbereiche fündig.

Geschäftsführer leben die Philosophie eines Familienunternehmens

Die Wohnwelt von HOME besticht durch innovatives Design, kreative Bandbreite und durch ein hohes Maß an Kombinierbarkeit der einzelnen Systeme. Ein weiteres Plus ist die riesige Typenauswahl und die damit einhergehende Planungsfreiheit: Die Möbelkollektionen bieten Raum für eigene Gestaltungswünsche und eignen sich auch für unkonventionelle Grundrisse.

Die beiden Geschäftsführer Rudolf und Emanuel Seifert leben die Philosophie eines Familienunternehmens. „Der Kunde steht im Mittelpunkt. Jeder Service und jede Beratung ist individuell und orientiert sich nur am Kunden. Das ist unser Erfolg auch in Zukunft!“, sagt Rudolf Seifert. Seit 2018 ist Sohn Emanuel als fünfte Generation im Unternehmen und hat Edmund Seifert in den Ruhestand abgelöst.

„Ich bin stolz, dass unsere Mitarbeiter die gleichen Werte vertreten wie wir. Die hohe Kundenzufriedenheit und der Erfolg gibt uns Recht. Nicht ohne Grund ist über die Jahre so ein großes Vertrauen und eine enge Bindung entstanden“, so Emanuel Seifert.

Wer möchte, darf gerne spontan vorbeikommen und sich von der Ausstellung inspirieren lassen. Das Team von Möbel und Küchen Seifert steht selbstverständlich auch ohne Termin jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.