Kunden von Möbel Seifert in Achern dürfen sich auf starke Eröffnungskracher und viele Highlights freuen

Kompetenz, Innovation, Qualität – das ist nicht nur ein flotter Werbespruch, sondern schon immer ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie. Möbel Seifert in Achern ist ein dynamisches Familien-Unternehmen, das sich schon seit 1886 dank einer klaren Firmenstrategie sehr gut am Markt positioniert hat und seit vielen Jahren zu den besten Einrichtungshäusern des Landes gehört.

Möbel Seifert stellt höchste Ansprüche an sich selbst

Aus diesem Grund ist Möbel Seifert auch weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt für Qualitätsmöbel von renommierten Markenherstellern. Einen besonderen Anspruch an sich selbst hat das Haus auch was den Umgang mit Kunden betrifft, denn Freundlichkeit und zuvorkommendes Verhalten alleine sind Möbel Seifert nicht genug.

Die fachmännische Beratung vor allem bei individuellen Wünschen liegt dem Unternehmen ganz besonders am Herzen. Hier ist der Kunde noch König! Auch was Innovationen und Aktualität angeht bleibt Möbel Seifert stehts am Puls der Zeit: Ab Samstag, 21. Mai, feiert das Haus große Neueröffnung nach Umbau.

Sortiment wurde um ein Vielfaches erweitert

Viele Abteilungen wurden komplett erneuert, um noch mehr auf die Bedürfnisse und Interessen der Kunden eingehen zu können. „Wir sind jetzt noch größer, schöner und besser und präsentieren unseren Kunden noch mehr exklusive Polstergarnituren, aktuelle Wohnwände, einladende Speisezimmer, neue Badmöbel, komfortable Boxspringbetten und Matratzen und vieles mehr. Alles erstrahlt in neuem Glanz“, erklären die beiden Geschäftsführer Rudolf und Emanuel Seifert.

„Es lohnt sich wirklich, jetzt vorbeizukommen und die Neueröffnung mitzufeiern. Wir haben viele exklusive Vorteile vorbereitet, wie zum Beispiel unzählige tolle Reduzierungen in fast allen Abteilungen und fünf Jahre Garantie auf Polstermöbel und Betten1. Zusätzlich feiert die neu gestaltete Badmöbel-Abteilung mit. Hier gibt es auf alle Badmöbel-Neuaufträge zehn Prozent geschenkt!“

Es lohnt sich wirklich, jetzt vorbeizukommen und die Neueröffnung mitzufeiern. Emanuel Seifert, Geschäftsführer

Darüber hinaus ist auch Nachhaltigkeit ein großes Thema im Hause Seifert. „Wir bieten unseren Kunden jetzt eine umweltgerechte Entsorgung der Altmöbel an – im Rahmen der Neueröffnung sogar völlig kostenlos. Wir nehmen unsere globale Verantwortung sehr ernst“, so Emanuel Seifert.

Kochvorführungen, Glücksrad und themenbezogene Sonderaktionen

Doch auch der Spaß wird bei der Neueröffnung nicht zu kurz kommen: Ein abwechslungsreiches Programm aus Kochvorführungen mit hochwertigen Siemens-Geräten, Glücksrad mit tollen Sofortgewinnen und Gutscheinen, exklusivem Gewürzstand und themenbezogenen Sonderaktionen wie dem „Vatertags-Bier“ wartet anlässlich der Neueröffnung auf die interessierten Kunden.

„Außerdem gibt es einen außergewöhnlichen griechischen Bergtee zum Probieren. Und auch das Glas Sekt, um mit unseren Kunden anzustoßen, wird nicht fehlen“, verrät Rudolf Seifert augenzwinkernd. Ab dem 21. Mai lohnt sich ein Besuch bei Möbel Seifert daher also gleich mehrfach. Das sollten sich interessierte Kunden nicht entgehen lassen.