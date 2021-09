Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Achern schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L87 in Achern hat sich ein 48-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er kollidierte mit einem Auto, das den Motorradfahrer beim Spurwechsel übersah, wie die Polizei mitteilt.

Der Lenker des Zweirads fuhr in Achern von der A5 ab und in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr die L87 in Richtung Achern und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Als der Autofahrer auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er den Motorradfahrer, weshalb es gegen 22 Uhr zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

In der Folge stürzte der 48-Jährige, verletzte sich schwer und wurde in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.