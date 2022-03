Motorradfahrer schwebt weiter in Lebensgefahr - neue Erkenntnisse zum Unfallhergang

Nach einem schweren Verkehrsunfall im so genannten „Motodrom“ zwischen Achern und Rheinau schwebt der verunglückte Motorradfahrer weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Motorradfahrer war am Montagabend mit einem Pkw kollidiert.

Entgegen den ersten Erkenntnissen war der 81-jährige Autofahrer von einem landwirtschaftlichen Weg nach links auf die Kreisstraße in Richtung Rheinbischofsheim eingebogen, wie die Polizei nun mitteilte.

VW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn

Nach wenigen Metern auf der Kreisstraße sei der VW-Fahrer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Kawasaki-Fahrer kollidiert. Zuvor war die Polizei davon ausgegangen, dass der 81-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war und beim Gegensteuern den Motorradfahrer erfasst haben könnte.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die K5311 war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme bis gegen 21:30 Uhr komplett gesperrt. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 15.000 Euro beziffert.