Riesiger Andrang

Große Schätze und viel Schrott bei Münzschätztagen in Achern

Als der Münzexperte Peter Freund in die Sparkassenfiliale in Achern kam, war einiges los. Viele Interessierte wollten wissen, was ihre Münzen, Geldscheine oder sonstigen Gegenstände wert sind. Manche verkauften sie ihm sogar gleich.