Multiple Sklerose: Wie ein Bühler Neurologe die Krankheit einordnet

Neurologe André Diel kennt sich mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen Multipler Sklerose sowie modernen Therapien sehr gut aus. Eine stabile Psyche und eine gesunde Ernährung können sich aus seiner Sicht zwar positiv auswirken, die zentrale Bedeutung misst er aber den Medikamenten zu.

Diel

Es handelt sich um eine Autoimmunkrankheit, der Körper greift also sein eigenes Gewebe an, in diesem Fall das zentrale Nervensystem. Die Gründe dafür sind bisher unklar. Es gibt zwar eine genetische Komponente; sie erhöht das Risiko, an MS zu erkranken, allerdings nur um maximal 20 Prozent. Natürlich steigt die Anfälligkeit für Multiple Sklerose, wenn das Immunsystem schwach ist.