In einem Acherner Pflegeheim hat es den ersten großen Corona-Ausbruch dieses Herbstes gegeben. Zwölf von 16 Betroffenen waren geimpft – das wirft zahlreiche Fragen auf. Inzwischen sind zwei Menschen gestorben.

Wie sicher wirken Corona-Impfungen gegen die Delta-Variante? Der Ausbruch von Covid-19 in einem Acherner Pflegeheim wirft Fragen auf, die nicht so einfach zu beantworten sind. Das Gesundheitsamt in Offenburg hält sich mit Details zu dem Infektionsgeschehen aus Rücksicht auf Beteiligte und Betroffene zurück.

Klar ist: 16 Menschen sind vom ersten großen Corona-Geschehen in einer sogenannten Gemeinschaftseinrichtung im Ortenaukreis in diesem Herbst betroffen – zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter. Nach Informationen dieser Zeitung waren zwölf der 16 Erkrankten geimpft, unter anderem acht Bewohnern, bei denen es offenbar auch schwere Verläufe gegeben hat.

Zwei Menschen sind gestorben. Über deren Impfstatus wollte Evelyn Bressau, Chefin des Offenburger Gesundheitsamts, aus Gründen des Datenschutzes keine Angaben machen.