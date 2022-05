Im Streit um die Finanzierung der Nordtangente zwischen Achern und Sasbach zeichnet sich eine Einigung ab. Dies deutete Landrat Frank Scherer am Dienstag im Kreistag an.

Auch der Sasbacher Bürgermeister Gregor Bühler (CDU) gibt sich optimistisch. „Wir haben eine mündliche Vereinbarung, haben uns aber noch nicht auf die schriftliche Ausformulierung geeinigt“, sagte er nach einem Gespräch mit Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) und dem Landrat.

Details wolle er noch nicht nennen: „Wenn der weiße Rauch aufsteigt, gibt es ein Pressegespräch“. Die Nordtangente soll bekanntlich das neue Krankenhaus erschließen und die Ortslagen von Achern und Sasbach vom Verkehr entlasten.

Politisches Gezerre um „Bewertungsmatrix“

Fraglich ist, ob die von der Kreisverwaltung vorgelegte „Bewertungsmatrix“ für Kreisstraßen bei der Einigung eine große Hilfe war. Diese soll in 80 Unterpunkten herausarbeiten, wie wichtig, hilfreich und erforderlich eine neu zu bauende Kreisstraße ist. Davon will man dann ableiten, was Städte und Gemeinden zuzahlen.

Dass die nach langem politischen Gezerre erdachte Matrix jedoch in Zukunft eine grundlegende Rolle spielt, ist eher unwahrscheinlich: „Es ist gut, wenn man sie als Anhaltspunkt nutzt. Das war es dann auch“, sagte Bühler im Vorfeld der Kreistagssitzung. Sie diene vor allem der allseitigen Gesichtswahrung.

Der Verteilungskampf wird stärker werden. Kai-Achim Klare, SPD-Kreistagsfraktion

Die Kreisräte sahen es ähnlich. Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedeten sie den Bewertungskatalog, der auch von der Verwaltung nach der Vorberatung im Umweltausschuss nur noch als „Entscheidungshilfe“ bezeichnet wird. Mit anderen Worten: Auch bei künftigen Kreisstraßen wird hart um die Aufteilung der Kosten gerungen werden.

Vielleicht sogar noch kontroverser als bisher: „Wir werden in den kommenden Jahren über geringere Ressourcen sprechen müssen, der Verteilungskampf wird stärker werden“, prophezeite Kai-Achim Klare (SPD).

Landrat Frank Scherer: gute Gespräche über Acherner Nordtangente

„Wir sind in guten Gesprächen über die Nordtangente“, hatte Landrat Frank Scherer am Dienstag die Debatte eröffnet. Es zeichne sich eine Einigung ab. Der vom Kreis erwartete kommunale Anteil von 20 Prozent für dieses Vorhaben hatte, neben der Finanzierung der geplanten Umgehung von Oberkirch-Nußbach und Zusenhofen, im vergangenen September die teilweise erbittert geführte Debatte losgetreten. Andere Straßen, vor allem im Süden des Kreises, waren mit deutlich niedrigeren oder gar ganz ohne kommunale Zuzahlungen gebaut worden.

„Wir haben den Stein ins Rollen gebracht“, bilanzierte Stefan Hattenbach für die CDU-Fraktion, man sei dankbar, dass man jetzt an diesem Punkt sei. In Oberkirch könne die Kommune dadurch rund eine Million Euro „sparen“, die kommunalen Minderausgaben für die Nordtangente Achern bezifferte Hattenbach auf etwa 1,2 Millionen Euro, je nachdem welche Variante gebaut wird.

In einem Bebauungsplanverfahren muss erst noch festgelegt werden, ob die Nordtangente die Rheintalbahn mit einer Brücke (billiger) oder einer Unterführung (fügt sich besser in die Landschaft ein) geplant werden soll. Klar ist nur: In diesem Jahr muss die Kuh vom Eis. „Es hat Schweiß gekostet, aber es hat sich am Ende gelohnt“, so Hattenbach, um gleich nachzuhaken: „Wo bliebt unser Gesamt-Verkehrskonzept“?

Verkehrskonzept lässt auf sich warten

Er müsse etwas Wasser in den Wein schütten, ergänzte Valentin Doll (FW), der sich angesichts der anhaltenden Debatte um die schlechte Anbindung des Lahrer Klinikums ein wenig wunderte, dass die gute Erreichbarkeit des Krankenhauses in Achern vom Kreis nicht als zentrales Anliegen wahrgenommen wird. Als „annehmbar“ bezeichnete Alfred Baum (Grüne) die Matrix, man stimme letztlich über ein Kompromisspapier ab.

Nach der offenkundigen Einigung auf den von Achern und Sasbach zu zahlenden Anteil für die Nordtangente rückt nur die Frage in den Mittelpunkt, ob man eine Über- oder eine Unterführung über die Bahn will. Es gebe ein klares Meinungsbild, so Oberbürgermeister Klaus Muttach vor der Sitzung. Aus rechtlichen Gründen müsse die Entscheidung aber im nun anstehenden Bebauungsplanverfahren getroffen werden, ohne dass man Kommunen und Kreis vorwerfen könne, dass sie einer Variante von vorneherein den Vorzug gegeben hätten.

Alle Beteiligten stehen dabei unter Zeitdruck, denn die Pläne für das neue Acherner Klinikum kommen nach Einschätzung des Kreises besser voran als gedacht, so Muttach. Ende des Jahres wolle man den Bauantrag einreichen.