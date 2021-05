Nach dem Streit um Corona-Test vor Ort in den Acherner Kindergärten hat die Stadt eingelenkt. Nun verlangt sie aber verbindliche Selbsterklärungen.

In den Acherner Kindergärten bleibt es beim Corona-Selbsttest: Ab Dienstag, 25. Mai, ist der Besuch in einer Kindertageseinrichtung allerdings nur noch dann erlaubt, wenn die Eltern eine verbindliche Erklärung abgeben, dass sie am ersten Kindergartentag der Woche vor dem Besuch der Einrichtung einen Selbsttest durch ihr Kind veranlasst haben und das Ergebnis negativ ist.

Damit scheint der Versuch der Stadtverwaltung, den Test vor Ort in den Kindertageseinrichtungen vorzuschreiben, endgültig gescheitert. Die Eltern wurden mittlerweile schriftlich über die neuen Regeln informiert.

Wie berichtet, hatte diese ursprüngliche Vorgabe zu massiven Protesten der Eltern geführt. Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) verzichtete daraufhin auf deren Durchsetzung, startete aber eine Umfrage, um herauszufinden, ob eine verpflichtende Erklärung künftig Zugangsvoraussetzung für den Besuch der Kindertageseinrichtung sein könnte. „Als Träger der Kindertageseinrichtungen in Achern“, so Muttach, „sehen sich Stadtverwaltung und katholische Kirchengemeinden verpflichtet, in ihren Einrichtungen Beschäftigte und Kinder bestmöglich zu schützen.“