Sonnenschein und blauer Himmel

Nach Verkehrschaos nun Bilderbuchwetter im Schwarzwald

In den vergangenen 24 Stunden fielen im Höhengebiet bis zu 80 Zentimeter Neuschnee, so die Aussage von Johann Schnurr, Hausmeister des Hotel Mummelsee. Nach dem gestrigen starken Schneefall war der Verkehr in einigen Zufahrtsstraßen zur B500 wegen Verkehrschaos nicht mehr passierbar und mussten voll gesperrt werden.