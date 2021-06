Die Nationalpark-Linien fahren seit einem Monat und werden bisher wenig genutzt

Nach der Wanderung nur noch die müden Beine ausstrecken und sich chauffieren lassen: Das kann man seit 1. Mai mit den neuen Buslinien im Nationalpark, die Teil des Verkehrskonzepts für das Gebiet sind.

Nach etwas mehr als einem Monat steigen die Fahrgäste aber offenbar nicht gerade in Scharen ein: Leer oder nur vereinzelt besetzt sind die meisten Busse, die an diesem Wochenende an Ruhestein und Mummelsee in die Haltebuchten rollen.

„Es ging verhalten los“, fasst Philippe Düsel die ersten Wochen mit den neuen Linien zusammen. Konkrete Zahlen zur Auslastung gibt es aber noch nicht, sagt der Niederlassungsleiter des Regionalbusverkehrs Südwest RVS.