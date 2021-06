Wie kann man Jugendliche für die Kommunalpolitik begeistern? In Achern geht man nach dem gescheiterten Jugendgemeinderat in neue Wege.

„Innovativ, einmalig und passgenau für Achern entwickelt.“ Mit diesen Worten beschreibt Raphael Heisch als Leiter der Fachgruppe Kommunale Soziale Arbeit das Konzept für die künftige Jugendarbeit in der Gesamtstadt Achern. Nach dem Scheitern des Jugendgemeinderats will man damit jungen Menschen die Teilhabe an den politischen Prozessen erleichtern.

Ganz umsonst ist das Ziel freilich nicht zu erreichen: Im Gespräch ist die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle innerhalb der Stadtverwaltung: So soll die Einstellung eines Jugendbeauftragten in Vollzeit ermöglicht werden.

Mit dem Konzept beschäftigte sich am Montag der Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats. Erarbeitet hatte das Projekt Raphael Heisch zusammen mit Jasmin Schneider als Leiterin des städtischen Jugendtreffs sowie den Schulsozialarbeitern Timo Graf (Gemeinschaftsschule), Gerd Rudolf (Robert-Schuman-Realschule) und Anton Tausch (Gymnasium).