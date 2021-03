Neues Nationalparkzentrum am Ruhestein: Die ersten Besucher dürfen am Maifeiertag rein

Das Interesse ist gewaltig: Täglich stehen Wanderer oder Spaziergänger vor dem Haupteingang des neuen Besucher- und Informationszentrums des Nationalparks Schwarzwald am Ruhestein, spähen durch die Scheiben. Und ebenso täglich müssen die Hausleiterin Ursula Pütz und ihr Team die Menschen vertrösten.

Noch ist geschlossen, doch am 1. Mai öffnet das Nationalparkzentrum seine Pforten. So lautet der Plan. Am Anfang, analog zur Corona-Verordnung, kommt nur eine kleine Besucherzahl hinein.

„Die Gäste müssen ihre Eintrittskarten über Internet vorbuchen“, so die Chefin. Und da in Sachen Corona derzeit nichts so beständig ist wie der Wandel, gelte das Ticket für einen sehr zeitnahen Termin.