Die meisten Kommunen haben ihre Neujahrsempfänge wegen Corona abgesagt. Die Stadt Achern hat ihre Veranstaltung an diesem Sonntag durchgezogen – in digitaler Form. Oberbürgermeister Klaus Muttach fand deutliche Worte gegen Verschwörungstheoretiker und politisch Radikale.

Klaus Muttach (CDU) war sicher nicht froh, dass die Pandemie zum Jahresende wieder Fahrt aufgenommen hat. Aber Corona hat ihm eine Entscheidung abgenommen.

Als Acherns Oberbürgermeister im vergangenen Jahr zum digitalen Neujahrsempfang geladen hatte, bekam er nach eigener Aussage im Anschluss viel Lob für das Format und die Bitte mit auf den Weg, dieses Konzept beizubehalten. An diesem Sonntag trat der OB im Innenhof der Illenau erneut vor die Kamera.

Die aktuellen Infektionszahlen ließen wieder keinen Empfang in traditioneller Art und Weise zu. Doch Muttach wollte nicht lamentieren, sondern rief den Zuschauern des einstündigen Livestreams lieber in Erinnerung, dass in den vergangenen Monaten in Achern auch vieles möglich gewesen sei, beispielsweise das Kinderferienprogramm oder ein verkaufsoffener Sonntag: „Ich wollte so viel Normalität wie möglich und verantwortbar. Dies haben wir erreicht, weil viele Menschen unserer Stadt trotz ständiger Rückschläge nicht aufgaben.“

Klaus Muttach wird bei Verschwörungstheoretikern deutlich

Er rief die Bürger dazu auf, sich von Verschwörungstheoretikern oder politisch Radikalen nicht vereinnahmen und für dumm verkaufen zu lassen: „Sachbeschädigungen an Arztpraxen auch in Achern, Drohungen gegen die politisch Verantwortlichen, Gewalt gegen Polizisten auf Demonstrationen machen unsere Gesellschaft nicht besser, sondern wollen sie zerstören. Wir lassen das nicht zu und wir lassen uns nicht einschüchtern.“

Ein Zeichen setzte er mit der Verleihung der Bürgermedaille an Martin Stiebitz, die der Gemeinderat beschlossen hatte. Der Bereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern habe hohen Einsatz beim Aufbau der Test- und Impfinfrastruktur gezeigt. „In der Pandemie mit zunehmenden Ermüdungserscheinungen und Zeichen von Unzufriedenheit ist es dem Gemeinderat und mir wichtig, den Stützen bei der Bewältigung der herausfordernden Aufgaben Dank zu sagen und deren Engagement auch als gutes Beispiel zur Nachahmung in den Blick zu stellen“, sagte Muttach.

Der OB nutzte den Empfang außerdem, um Gerold Bruder, Heidi Brunsbach und Werner Huschka die Landesehrennadel zu verleihen. Bruder ist seit 2005 Vorsitzender des Vereins für Kranken-, Alten- und Familienpflege Fautenbach. Brunsbach ist seit 1983 beim TuS Großweier engagiert und hat dort unter anderem das Kinder- und Jugendturnen aus der Taufe gehoben. Huschka ist seit 1975 beim SC Önsbach aktiv, wo er 20 Jahre lang die Tennisabteilung leitete.

Die Önsbacher Ortsvorsteherin und Stadträtin Christine Rösch und den Großweierer Ortschaftsrat Alexander Schmidt zeichnete Muttach für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement mit dem Verdienstabzeichen des Städtetags in Silber aus.

Achern will 200 neue Kindergartenplätze schaffen

Für 2022 kündigte Muttach an, ein „politisches Feuerwerk in Achern“ zu zünden. Bis zum nächsten Kindergartenjahr schaffe die Stadt 200 neue Betreuungsplätze: „Nie so sehr wie in den letzten beiden Jahren haben wir gespürt, wie wichtig die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen für die Kinder und für deren Familien ist.“

Der neue Kindergarten auf dem ehemaligen Glashütten-Areal war auch Schauplatz eines eingespielten Films, in dem die städtische Mitarbeiterin Katja Lorenz das Lied „Geduld braucht Mut“ sang. Weitere filmische Gesangseinlagen lieferten die Formation „Nimm 3“ aus der Reithalle und Desiré Lobé mit Band aus dem künftigen Kultur- und Tagungszentrum Illenau.

Aber wir nehmen die Investoren auch in die Pflicht, soziale Verantwortung wahrzunehmen und auch preisgünstigen Wohnraum für sozial Schwache zu schaffen. Klaus Muttach, Oberbürgermeister Achern

Auf dieses Prestigeprojekt ging der OB ebenso ein wie auf den privaten Wohnungsbau. In Achern entstünden aktuell 1.000 Wohnungen. Private Investitionen seien ausdrücklich erwünscht. „Aber wir nehmen die Investoren auch in die Pflicht, soziale Verantwortung wahrzunehmen und auch preisgünstigen Wohnraum für sozial Schwache zu schaffen“, sagte Muttach. Eine angemessene Rendite bei Privatinvestitionen sei legitim, „Gewinnmaximierung auf dem Rücken der Gesellschaft ist aber mit mir nicht zu machen“.

Rund ein Dutzend Zuschauer nutzten die Möglichkeit, dem OB via E-Mail Fragen zu stellen, beispielsweise zur künftigen Gestaltung der Innenstadt. Beim Thema Breitbandausbau zeigte sich, dass auch Muttach sich noch an die neue Jahreszahl gewöhnen muss. Auf die Frage, wann der Breitbandausbau beginne, kündigte er Arbeiten für bislang schlecht versorgte Teile des Stadtgebiets für März bis Oktober 2021 an.