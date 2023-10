Nachdem auf einem Supermarktparkplatz in Achern ein Auto im Wert von 3.000 Euro beschädigt wurde, verließ der Täter die Unfallstelle.

Ein Autofahrer beschädigte auf einem Supermarktparkplatz in der Fautenbacher Straße in Achern am vergangenen Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 21.30 Uhr ein Auto im Wert von 3.000 Euro und verließ die Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, hinterließ der Täter eine nicht vergebene Handynummer.

Der Täter beschädigte das ordnungsgemäß geparkte Auto auf der linken Seite beim Ein- und Ausparken.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Achern/Oberkirch bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.