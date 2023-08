OB-Wahl in Achern: Carmen Lötsch kommt bei ihren Pferden zur Ruhe

Als Offenburger Kulturchefin hat Carmen Lötsch einen intensiven Job. Beim Abschalten helfen ihr die Natur und zwei Island-Pferde. Auch nach einem Wahlsieg in Achern soll das so bleiben.

Ihr Haus in Offenburg teilt sich Bürgermeisterkandidatin Carmen Lötsch mit einer abgeklärten Hündin. Ein kurzer Druck auf die Klingel, Laika bellt einmal – mehr nicht.

„Das heißt: Ich hab’s gehört“, sagt Lötsch, als sie am Tisch zwischen Küche und Wohnzimmer Platz nimmt. „Wenn hier ein Einbrecher käme, würde sie sich wahrscheinlich von ihm streicheln lassen.“

Lötsch kam über Umwege zurück nach Baden-Württemberg

Laika setzt sich unter den Tisch und hört zu. Sie und Lötsch verbindet einiges: Für beide war es ein weiter Weg bis nach Offenburg. Zwar stammt Lötsch aus Stuttgart, doch schon früh verschlägt es sie in die Ferne. Im Jahr 1986 zieht sie ins noch geteilte Berlin. „Ich hatte gar keinen Plan. Ich habe einfach mal gemacht“, sagt sie heute.

Nach der Wende bleibt sie dem Osten Deutschlands treu. Mit ihrem Mann kauft und renoviert sie einen Hof in der Oberlausitz und verlässt Berlin. „Ich hatte schon immer eine hohe Affinität zum Landleben“, sagt Lötsch.

Der Hof wird zum Lebensmittelpunkt der Familie, neben drei Kindern kommt auch die spanische Straßenhündin Laika hinzu.

Zurück in Offenburg hebt die Hündin kurz den Kopf, als Lötsch vom Tisch aufsteht und sich zum Gehen bereitmacht. Laika ist nicht das einzige Tier in der Familie.

Lötsch schlüpft in zwei ausgetretene Stiefel, die vor dem Haus stehen, und steigt ins Auto. Es geht in den Stall zu Fengur und Hamdir, ihren beiden Island-Pferden.

Lötsch lässt die Stadt hinter sich und steuert den Wagen weit ins Kinzigtal hinein. Tiefrot leuchtet das Schloss Ortenberg in der Morgensonne. „Das ist toll, das sieht bei jedem Wetter anders aus“, sagt Lötsch.

Die Orte werden immer kleiner, die Abstände zwischen den Häusern größer. Diesen Weg fahre sie drei- bis viermal pro Woche, meistens mit der Bahn. „Das ist meine Art, abzuschalten“, sagt sie.

Bei einem Besuch im Stall bin ich eine Weile aus allem raus. Carmen Lötsch

Oberbürgermeisterkandidatin in Achern

Nach vielen Kilometern über verschlungene, ansteigende Straßen parkt Lötsch das Auto an einem Waldweg und steigt aus. Ihre Ankunft bleibt nicht unbemerkt: Fengur und Hamdir stehen schon am Gatter und mustern den Besuch.

Die beiden Wallache leben in einer Vierer-Herde inmitten tiefgrüner Hügel. Abgesehen von einem kleinen Hof in der Nähe gibt es hier nichts außer Wald und Wiesen.

„Bei einem Besuch im Stall bin ich eine Weile aus allem raus“, sagt Lötsch und streicht durch Fengurs Mähne. Die Gelassenheit der Tiere übertrage sich automatisch auf sie. Diesen Ausgleich zu ihrem Job als Kulturchefin der Stadt Offenburg schätze sie sehr.

Nach der Begrüßung trottet Hamdir davon. Er ist der Abgeklärtere von beiden – und obwohl er etwas schmächtiger ist, führt er die Herde an.

„Der ruhigste und zuverlässigste ist bei den Isländern der Boss, nicht der lauteste und frechste. Der muss nicht beißen, das läuft alles über kleine Gesten“, sagt Lötsch.

Lötsch will Pferde nach Wahlsieg in Achern weiter besuchen

Im Urlaub oder an Wochenenden unternimmt sie längere Wanderritte mit den Tieren. „Da übernachte ich im Schlafsack in Scheunen und am nächsten Tag geht es weiter.“

Auch im Fall eines Wahlsiegs in Achern möchte sie ihr Hobby beibehalten. Einen vollen Terminkalender habe sie in ihrem aktuellen Job schließlich schon jetzt.

Die Liebe zu Tieren zieht sich durch Lötschs Biografie. Über einige Umwege wird sie 2011 Leiterin des Zoos in Hoyerswerda – von Anfang an eine große Herausforderung. „Ich kam am ersten Tag hin und die Sekretärin sagte mir, dass wir keine Zoogenehmigung mehr haben“, erinnert sie sich.

Das ist wie eine Depression, die eine ganze Stadt befällt. Carmen Lötsch

Oberbürgermeisterkandidatin in Achern

In den Jahren nach der Wende kämpft Hoyerswerda wie viele ostdeutsche Städte mit Problemen. Junge Menschen ziehen weg, das Geld ist knapp, ganze Straßenzüge werden zurückgebaut, weil niemand mehr dort wohnen will.

„Das ist wie eine Depression, die eine ganze Stadt befällt“, sagt Lötsch. Das Derbe und Harte sei in manchen Menschen sehr präsent. Nach einiger Zeit habe sie das als anstrengend empfunden.

Zurück nach Baden-Württemberg sei die Familie nach 20 Jahren in Sachsen aber gekommen, um wieder näher bei ihren Eltern zu sein. In Offenburg, wo sie seit inzwischen neun Jahren lebt, fühlt Lötsch sich zu Hause. „Endlich kann ich wieder Dialekt sprechen, ohne groß aufzufallen“, sagt sie.

Bei ihrem Wegzug aus der Oberlausitz habe ihr eine Frau prophezeit, dass sie die raue Art der Menschen dort vermissen werde. „Auf den Tag warte ich ehrlich gesagt immer noch“, sagt Lötsch und lacht.

Ein Stück Oberlausitz hat sie trotzdem immer dabei: Wer ihr beim Sprechen zuhört, kann neben Schwäbisch und Badisch auch eine Spur Sächsisch erahnen.