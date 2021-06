Oberacherner Winzer wegen Glyphosat angefeindet - dabei liegt ihm Bio am Herzen

„Giftspritzer“ hat ihm jemand auf die Straße gepinselt, in roten Lettern, direkt vor dem neu terrassierten Weinberg am Bienenbuckel in Oberachern. Stefan Männle wurmt es irgendwie, aber er steht drüber. Und dass sich in dem Gekrakel ein Rechtschreibfehler findet, das amüsiert den 49-jährigen Winzer schon wieder.

Und ihn als „Giftspritzer“ zu bezeichnen, da tut man ihm nun wirklich Unrecht. Männle gehört ja durchaus zu einer jüngeren Generation an Weinbauern, die sich sehr Wohl Gedanken um Ökologie und die viel diskutierte Biodiversität machen, die sich ernsthaft überlegen, wie der Weinbau in der Region, gerade in so schwer bewirtschaftbaren Steillagen wie am Bienenbuckel, zukunftsfähig sein kann.