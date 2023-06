Die „Ochsen Marie“ in Achern-Gamshurst hinterlässt Spuren

Wenn die Bäuerin Maria Braun ihre strammen Ochsen aus dem Stall holte, vor den Holzwagen stellte und ihnen das Kummet anlegte, dann ging es mit dem Gespann nach einem lauten „Hü“ wieder zum Tagwerk auf den Acker. Dann war das ein Bild aus der „guten, alten Zeit“.

Dann trottete die Ochsen aus dem Bauernhaus von 1829 die Lange Straße in Gamshurst entlang, die Bäuerin auf dem Kutschbock rückte ihr Kopftuch zurecht und die Leute grüßten die „Ochsen-Marie“ freundlich mit „guede Morge“.

So nannten sie liebevoll ihre Mitbürgerin von Haus Nummer 102, in dem neben Schweinen, Hühnern und Hasen junge Ochsen gehalten wurden, um das schwere Fuhrwerk zu ziehen, auf dem Acker zu zackern und Heu, Kartoffeln und Tabak heimzufahren.

Fundstücke im Gamshurster Familienbuch

Familiäre Spuren der „Ochsen Marie“, die Maria Anna Braun (1923 – 1999) hieß und im Pflegeheim Hub starb, fand Willi Kammerer im Gamsurster Familienbuch. Die Eltern hießen Anton Braun (1893 – 1942) und Maria Anna, geborene Renner (1899 – 1958), die mit Maria Anna nur ein Kind hatten. Deren Großeltern Josef Braun und Maria Anna, geborene Volz, waren Gamshurster und Bauern.

Weiter konnte Kammerer die Ur-Großeltern Paulina Spengler aus Önsbach und Melchior Braun aus Gamshurst zuordnen, der 1848 Soldat bei der elften Kompanie des dritten Regiments und Revolutionär war und 1849 in „Fort C“ in Rastatt inhaftiert wurde.

Die Ur-Ur-Großeltern waren der Taglöhner und Bürger Bonaventura Braun (1784 – 1899) und Barbara Meyer (1794 – 1872) aus Litzloch, die Alois, Melchior, Ottilia und Barbara das Leben schenkten.

Jener Bonaventura Braun muss das Haus 1829 erbaut haben, in dem die heutige Eigentümerin Petra Meier nach ihrem Einzug mit ihrem Ehemann Walter Meier Spuren der Vorbesitzerin fand und sie in einer Kiste aufbewahrte.

Darin waren kleine Gebetsbücher, die gut in eine Hand- oder Rocktasche passten, mit in die Kirche, zu Prozessionen an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam oder aufs Feld genommen wurde.

Wenn viel Arbeit anstand, wurde dort der ganze Tag verbracht. Wenn um 11 oder um 15 Uhr die Glocken läuteten, ruhte kurz die Arbeit und es wurde im Gedenken an die Kreuzigung Jesu (11 Uhr) und seinen Tod (15 Uhr) gebetet.

Im Volksmund hieß das Elf-Uhr-Läuten „Weiberschreck“, denn es war auch das Signal für die Frauen, nach Hause zu gehen und das Essen für die Männer und die Kinder zu kochen.

Rosennkränze weisen auf fromme Familie hin

Das muss eine fromme Familie gewesen sein, meinte Petra Meier beim Blick auf die vielen Kreuze, Rosenkränze und Andenken, die an Reisen zu Marien-Wallfahrtsorten wie Einsiedeln und Altötting erinnerten. Diese Verehrung liegt nahe, zumal der Doppelname Maria Anna dreimal in der Generationenfolge vorkommt und einen christlichen Bezug hat.

Maria war die Mutter von Jesus und Anna die Mutter von Maria, die gerne von jungen Mädchen verehrt wurden. Dies könnte erklären, weshalb die „Ochsen Marie“ bei Prozessionen durch das Dorf und die Felder mit drei anderen jungen Frauen gerne eine Marien-Statue auf ihren Schultern trug, wie dies Klaus Walter vom Verein für Ortsgeschichte noch sah.

Dass sie im Mütterverein war, ist nicht anzunehmen, weil sie ihr Leben lang ledig blieb. Aber sie könnte in der marianischen „Jungfrauen-Kongregation“ gewesen sein, weil sie eine enge Beziehung zu Maria und Anna hatte, deren Festtage feierte, im Mai die Maiandachten besuchte und im Oktober die Rosenkranz-Gebete. Dass dann in so einem frommen, marianischen Haus eine alte Luther-Bibel war, überraschte und freute die evangelische Christin Petra Meier.

Bauern leisteten harte Arbeit

Im Haus 102 mit dem großen Tabakschopf lebte auch der Verwandet Emil Renner, der mit der „Ochsen-Marie“ die Arbeiten auf dem Feld erledigt, um das Auskommen zu sichern. Die Bauern mussten hart arbeiten, sie fuhren mit Ochsen- oder Kuh-Gespannen auf die Äcker, Getreide und Heu wurden mühsam mit der Sense geschnitten, so Walter.

Sehr aufwändig waren Anbau und Lagerung von Tabak. Die Blätter des „Rauch-Krautes“ wurden einzeln „angefasst“ und mit langen Nadeln auf Schnüre aufgereiht, um sie im Schopf zum Trocknen aufzuhängen. Auf den alten Kalender-Bildern des Vereins sind solche Arbeiten zu sehen, auch wie die Fuhrwerke vollbeladen über die Lange Straße heimwärts fuhren.