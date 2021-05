Der Sizilianer Angelo Trubia hat vor mehr als 50 Jahren in Renchen drei Kinder vor dem Feuertod gerettet. Für eine Spurensuche und um die Kinder von damals zu treffen, ist er der heute 72-Jährige für ein paar Wochen zu Besuch in der Ortenau.

Der 4. Februar 1969 war ein trüber Wintertag in Renchen. Ein Tag, den der Sizilianer Angelo Trubia bis heute nicht vergessen hat. Was war passiert? An jenem Wintertag gegen 16 Uhr heulten die Sirenen in der Grimmelshausenstadt. Feuer im Schleifweg 5. Ein Holzhaus stand im Vollbrand.

Beim Eintreffen zeigte sich den Einsatzkräften der Feuerwehr Renchen ein loderndes Flammenmeer und ein junger Italiener, der bereits mit seinen Kräften am Ende war. „Als wir eingetroffen sind, hat das Holzhaus gebrannt wie Zunder“, erinnert sich Heinz Schäfer, der damals mit seinen Feuerwehrkameraden vor Ort war. „Solche tragischen Einsätze bleiben fest in Erinnerung, besonders wenn Kinder betroffen sind“, erzählt Schäfer weiter.

Angelo Trubia zögert nicht lange