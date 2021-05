Die Notfallversorgung in der Ortenau ist ein Flickenteppich, ebenso unübersichtlich organisiert wie kompliziert und teuer. Der Not gehorchend will der Kreis jetzt das gesamte System neu organisieren – unter dem Dach des Ortenau Klinikums. Das könnte auch helfen, die mit der Agenda 2030 in den kommenden Jahren unausweichlich entstehenden Lücken zu schießen.

Am Dienstag hat sich der Ausschuss für Gesundheit und Kliniken erstmals in öffentlicher Sitzung mit der Neuordnung eines über Jahrzehnte gewachsenen und entsprechend uneinheitlichen Systems befasst.

Er tat dies nicht ohne Druck: Das DRK, das bislang im Auftrag des Klinikums den Notarztdienst durch so genannte Honorarärzte vor allem abends und an den Wochenenden sicher gestellt hatte, steigt zum Jahresende aus.