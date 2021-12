Festessen privat

Pasteten und Raclette: Was Küchenchefs aus dem Raum Achern an Weihnachten zu Hause servieren

Wer in der Küche arbeitet, kocht zu Hause wenig? Ob das stimmt, hat die Redaktion vier Köche aus Achern und der Region gefragt, die verraten, was es bei ihnen an den Feiertagen privat zu essen gibt.