Berufseinstieg im Pflegenotstand

Warum sich zwei Acherner Pfleger trotz der hohen Belastung für ihren Job entschieden haben

Arbeit am Limit: Das gilt in der Pflege nicht erst seit Corona. Warum sie trotzdem den Einstieg in ausgerechnet diese Branche gewagt haben, erzählen zwei frisch ausgebildete Acherner Pfleger.