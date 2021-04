Was ist wohl schwieriger? Die Gesellschaft der späten 80er Jahre von der Notwendigkeit der Energiewende zu überzeugen oder einen Naturschützer im Jahr 2020 dazu zu bewegen, beim Artenschutz Kompromisse zu machen? Matthias Griebl zuckt mit den Schultern.

Diese Frage wird der Acherner wohl erst in ein paar Jahren beantworten können. Eines aber weiß der Betreiber des Windrads auf der Hornisgrinde schon jetzt ganz sicher: Wer in Windenergie investiert, muss einen langen Atem haben – egal, was kommt.

Unterwegs auf der A5 in Richtung Süden ist die Hornisgrinde kaum zu übersehen. Die kahle Bergkuppe ragt aus den anderen Schwarzwaldbergen hervor wie ein glatzköpfiger Riese. Mittendrauf sticht der Fernsehturm des SWR in den Himmel, daneben drehen sich die rot-weiß gestreiften Rotorblätter des Windrads, das Matthias Griebl, seinem Bruder Oliver und ihrem Vater Peter gehört.