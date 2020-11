Ein 51-Jähriger und ein 59-Jähriger haben sich am frühen Montagabend auf einem Gelände in Gamshurst in Achern gestritten. Dabei sollen beide Männer handgreiflich geworden sein, dies teilte die Offenburger Polizei am Dienstag mit.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher noch nicht bekannt. Beide Kohärenten haben sich im Nachhinein gegenseitig beschuldigt. Der 59- Jährige wurde beim Streit verletzt.

Die Acherner Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dabei soll auch geprüft werden, inwiefern die Männer Werkzeuge als Waffen eingesetzt haben.