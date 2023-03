Polizei sieht Zusammenhang zwischen zwei Fahrrad Diebstählen in Achern

Zwei Fahrräder sind am Samstagnachmittag in Achern gestohlen worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Zu zwei Fahrrad Diebstählen ist es am Samstagnachmittag in Achern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 15 Uhr, dass zwei Männer am Bahnhof in Ottenhöfen das Schloss eines Fahrrads aufbrachen. Die Täter transportierten das gestohlene Fahrrad in ein VW-Crafter mit bulgarischer Zulassung.

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr in Achern in der Sevenrinstraße. Drei Männer stahlen aus einem Geschäft ein schwarzes E-Bike der Marke Whistle. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen aus.

Die Beamten des Polizeireviers Achern-Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise.