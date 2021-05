Pop-up-Impfaktionen für Achern, Sasbach und Lauf

Die drei Gemeinden Achern, Lauf und Sasbach bieten ihren Bürgern eine sogenannte Pop-up-Impfaktion an. Das Angebot gibt es am Samstag, 12. Juni, und Samstag, 3. Juli, in der Hornisgrindehalle in Achern.

Achern, Lauf und Sasbach bieten den Bürgern regionale Impftermine in der Hornisgrindehalle in Achern an. Impfwillige Bürger, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder impfberechtigt gemäß der Priorisierung des Sozialministeriums sind, können am Samstag, 12. Juni, die Erstimpfung und am Samstag, 3. Juli, die Zweitimpfung in der Hornisgrindehalle in Achern wahrnehmen.

Es wird ausschließlich der mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft. Der Aktion liegt zugrunde, dass das Sozialministerium die Möglichkeit eröffnet hat, dass Kommunen priorisiert ihren Bürgern im Alter von über 70 Jahren einen Vor-Ort-Termin für die Covid-19-Impfung durch mobile Impfteams anbieten können.

„Wir möchten dieser Personengruppe priorisiert ein Impfangebot machen. Selbstverständlich können sich aber auch alle grundsätzlich Impfberechtigten ab 31. Mai ebenfalls zur Impfung in Achern anmelden“, sagt Oberbürgermeister Klaus Muttach.

Die „Pop-up“-Impfungen werden im Ortenaukreis durch die mobilen Impfteams des Ortenaukreises und deren Koordinierungsstelle umgesetzt und in Abstimmung mit den Kommunen organisiert.

Pop-up-Impfaktionen sind Ergänzung zu zentralen Impfzentren rund um Achern

Die Impfaktion stellt eine Ergänzung der etablierten Strukturen der zentralen Impfzentren dar und ist lediglich temporär, nicht dauerhaft. Im Ortenaukreis sind regionale Termine für mehrere Gemeinden an einem Ort geplant.

Die Anmeldung und Terminvergabe erfolgt dezentral in den jeweiligen Kommunen während der jeweiligen Öffnungszeiten telefonisch: Stadtverwaltung Achern, Telefon 07841 642-1950, Gemeinde Lauf, Telefon 07841 200647 und 07841 200624, und Gemeinde Sasbach, Telefon 07841 68660. Die Anmeldung ist bis Freitag, 4. Juni, möglich.

Zum Impftermin mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und/oder sonstige Dokumente, aus denen sich die Impfberechtigung ergibt, und die Krankenversichertenkarte.

Für die Registrierung, Aufklärung, Impfung, Impfdokumentation und Nachsorge sollte jeder Impfwillige etwa eine Stunde Zeit einplanen. Einlass in der Hornisgrindehalle ist frühestens 15 Minuten vor dem zugewiesenen Impftermin.